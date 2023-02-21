В ISW проанализировали речь Путина

В отчете говорится, что Путин не сделал никаких важных объявлений, не прозвучало ничего нового по поводу войны в Украине. «Даже риторика о выходе России из Договора о стратегическом вооружении не стала новой», - отметили аналитики.

Они подчеркнули, что Путин мог использовать это событие, чтобы сформулировать новые цели и средства их достижения, например, объявить еще одну официальную волну частичной мобилизации, назвать «специальную военную операцию» войной или принять дополнительные меры по мобилизации российской оборонно-промышленной базы, но он ничего этого не сделал.

«Наибольшее внимание привлекло его заявление о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических вооружений. Возможно, Путин сделал это объявление для того, чтобы снова ввести ядерную риторику в информационное пространство, отвлекая тем самым внимание от общей бессодержательности остального его выступления», - предположили специалисты.