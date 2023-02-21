Что обещает Азербайджану нововведение в Фейсбуке?

Напомним, что глава сети «Фейсбук» Марк Цукерберг объявил о внедрении функции Meta Verified, которая позволит подтверждать учетную запись с помощью государственного удостоверения личности. Данная услуга обеспечит прямой доступ к службе поддержки, а также дополнительную защиту от поддельных аккаунтов. Стоимость верификации составит 11,99 доллара в месяц в веб-версии и 14,99 доллара в месяц в версии для мобильных устройств, работающих на системе iOS. Жители Австралии и Новой Зеландии смогут воспользоваться новой функцией первыми, затем она появится и в других странах.

Введение социальными сетями «Фейсбук» и «Инстаграм» платной подписки для пользователей, желающих верифицировать свои аккаунты, несет выгоды азербайджанским компаниям и медийным личностям. Об этом рассказал haqqin.az известный эксперт в сфере IT-технологий Осман Гюндюз.

Осман Гюндюз отмечает, что раньше для получения «синего значка» пользователи были вынуждены обращаться к помощи различных IT-компаний или медиаменеджеров, которые осуществляли за них всю процедуру по переписке с администрацией «Фейсбука», идентификации и прочую работу. Свои услуги они оценивали от 1,5 до 3 тысяч манатов.

По словам эксперта, владельцы «Фейсбука» и других социальных сетей прекрасно осведомлены о том, кто и сколько зарабатывает на предоставляемых ими площадках. Они также знают о доходах посредников, которые выполняют процедуру получения статуса «синий значок». Теперь глобальные медиаресурсы решили сами заработать те деньги, которые раньше уходили посредникам, при этом сумма расходов сократилась в 100 раз. Данная политика связана и с усилением безопасности соцсетей.

Тем не менее внедрение новых условий совсем не означает, что миллиарды пользователей «Фейсбука» останутся вне этой политики. Скорее всего, поддельные профили будут появляться и в будущем, но «Фейсбук» усиливает борьбу с этим явлением. Можно вспомнить, как данная социальная сеть удалила тысячи «фейковых» профилей во время Второй Карабахской войны. И такая борьба с поддельными аккаунтами в социальной сети будет продолжаться.

Гюндюз обратил внимание на то, что, следуя этой же тенденции, азербайджанское законодательство ужесточило ответственность за злоупотребление социальными сетями. Иными словами, налицо борьба с фейками как со стороны глобальных социальных медиа, так и со стороны местного законодательства. В целом усиление борьбы с поддельными аккаунтами и повышение безопасности в сети увеличивает авторитетность социальных медиа, считает эксперт.

По словам специалиста, количество пользователей сети «Фейсбук» в Азербайджане составляет около 3 млн человек, и лишь небольшая часть приходится на долю предприятий и частных лиц, использующих «Фейсбук» в коммерческих целях. Большинство азербайджанских пользователей регистрируется в социальных сетях для обычного общения, что, по мнению эксперта, останется бесплатным и в будущем.

Отметим, что по количеству пользователей «Фейсбук» по-прежнему лидирует в мире (2,96 миллиарда), опережая «Инстаграм» и «ТикТок». Суточная активная аудитория составляет 2 млрд человек. Каждый день в этой социальной сети пользователи оставляют 6 млрд «лайков» и комментариев, а также публикуют 300 миллионов фотографий.