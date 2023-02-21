В SOCAR Türkiye Enerji новый гендиректор
Сменился генеральный директор компании SOCAR Türkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR, Госнефтекомпания Азербайджана), говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.
«На должность генерального директора SOCAR Türkiye Enerji назначен Эльчин Ибадов, занимавший должность главного финансового директора (CFO) SOCAR Türkey Refining and Petrochemical Business Unit (подразделение SOCAR Türkiye Enerji по нефтепереработке и нефтехимии). На посту гендиректора SOCAR Türkiye Enerji Ибадов сменит Заура Гахраманова», - говорится в информации.
По данным компании, Гахраманов, работающий генеральным директором SOCAR Türkiye Enerji с 2016 года, назначен советником президента SOCAR.