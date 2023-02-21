Армяне обстреляли Карабах и Нахчыван

С 20:45 21 февраля до 01:20 22 февраля позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу 15 раз, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Чинарлы Товузгалинского района и Бирэли Вединского района с перерывами из снайперских винтовок и другого стрелкового оружия различного калибра вели обстрел позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Кельбаджарского района, города Шуша и Ходжавендского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.