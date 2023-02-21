США предоставят Украине управляемые бомбы дальностью более 70 км

США передадут Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением, они способны поражать цели на расстоянии 72 км, пишет Bloomberg со ссылкой на лица, связанные с производством оружия.

Пентагон, как пишет издание, официально не объявлял, что направляет Украине модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition, лишь заявив 21 декабря, что предоставляет «точные авиационные боеприпасы», которые включены в пакет помощи в размере $1,85 млрд.

Однако источники подтвердили агентству, что речь идет о бомбах типа JDAM повышенной дальности, известных как JDAM-ER. Они могут поражать цели на расстоянии 72 км (45 миль). Производство таких боеприпасов осуществляет компания Boeing.

Отмечается, что 20 января компания Boeing получила заказ на JDAM от ВВС США на сумму $40,5 млн.