Путин отменил свой указ об уважении суверенитета стран

Президент РФ Владимир Путин во вторник отменил свой указ от 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», предполагавший, что Россия сблизится с ЕС и США и будет уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

Новый указ, как отмечается, подписан «в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях». Решение вступило в силу с 21 февраля.

В частности, указ 11-летней давности предполагал, что Россия продолжит активно искать пути решения приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.

Также документ предполагал последовательную реализацию Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений с США. Путин во вторник объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре.

В отмененном указе также отмечалось, что Россия будет «твердо отстаивать основополагающие принципы Устава ООН, которые требуют развивать дружественные отношения между государствами на основе равноправия, уважения их суверенитета и территориальной целостности».