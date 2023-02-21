Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 11:06

Не успели читатели ознакомиться со статьей «Депутаты и Тарифный Совет забыли об инструкции», критикующей деятельность структур, призванных регулировать цены на лекарства, – и вот поступили сообщения о значительном повышении цен на мясо. Создается впечатление, что рост цен на жизненно важные товары происходит под каким-то неведомым давлением, с которым наша страна справиться не может. Только вмешательством «таинственной силы» можно объяснить затянувшийся и не поддающийся прогнозам процесс безудержного роста цен, ведь те «объективные причины», которые приводят некоторые чиновники, явно недостаточны для оправдания сложившейся ситуации. Но вернемся к мясу. Накануне с раннего утра СМИ сообщили, что в течение нескольких дней на рынке в Джалилабаде наблюдается рост цен на говядину и баранину (по 1-2 маната за килограмм). В Товузе цены растут только на баранину - по 2-3 маната за килограмм. В среднем на 2 маната подорожало мясо в Исмаиллы и Шемахе. Похожая ситуация наблюдается в Агсу, Гейчае, Барде и других сельских районах, что, естественно, в скором времени отразится на рынках в Баку, Гяндже, Сумгаите и в остальных крупных городах.

На местах уже отмечают, что рост цен оказал серьезное влияние на объемы продаж мяса: со стороны населения наблюдается заметное снижение спроса. По причине того, что люди стараются ограничить себя в этом важном продукте питания, продавцы уже понесли серьезные убытки. Некоторые из них связывают рост цен на мясо с дефицитом кормов, а другие указывают на отсутствие достаточного поголовья мелкого и крупного скота, предназначенного на убой. Между тем, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен продолжает снижаться десятый месяц подряд. В январе 2023 года оно составило 131,2 пункта, что на 1,1 пункта (0,8%) ниже декабрьского уровня. Как отмечается в отчете, январское снижение значения индекса было обусловлено сокращением значения индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар при относительно стабильных ценах на зерновые и мясо. Да и сама статистика предоставляет совсем другую картину. Объем сельхозпроизводства в Азербайджане за январь текущего года составил 456,2 млн манатов, что на 3,3% выше показателя января 2022 года. В частности, объем производства продукции в сфере животноводства составил 433,1 млн манатов, а рост производства продукции животноводства составил 3,4%. Да и импорт мяса возрос не так существенно: за месяц было импортировано более 44,57 тысяч тонн общей стоимостью 84,264 млн долларов; рост на 8,6% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) не мог привести к столь резкому повышению цен на внутреннем рынке.