Медведев: «Россию порвут на части, если она остановит спецоперацию...»

В своей публикации в телеграм-канале Медведев пишет, что 21 февраля состоялось два события. Во-первых, президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию, где сообщил о приостановке участия Москвы в ДСНВ: «Решение, к которому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Решение, которое будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности. Ведь американский истеблишмент рассуждал до сих пор примерно так: мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова».

Далее Медведев заявляет, что «всем... очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. И как справедливо сказал В.В. Путин: «Победить Россию на поле боя невозможно». Именно с этим связано приостановление (пока) СНВ-3».

В свою очередь, Байден отправился в Польшу, где произнес «проповедь в традиционном для Америки мессианском ключе», пишет Медведев.

«Нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию. Выглядело нечестно и нелепо. Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши?.. С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства... Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности только на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», - выражает свое недовольство Медведев.

«Байден в Варшаве заявил: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, – России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится».