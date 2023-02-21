Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:19

Вечером во вторник, 21 февраля, стало известно, что Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Это соглашение с США оставалось последним документом, ограничивавшим ядерные арсеналы двух стран и одной из немногих сфер, где Москва и Вашингтон продолжали сотрудничество. Договор этот был в свое время ратифицирован российским парламентом — значит, потребуется утвердить и прекращение его действия. Вот только тогда в справке к законопроекту говорилось, что продление договора отвечает национальным интересам России – теперь президент России считает, что нет. Парадокс заключается в том, что этот договор не предусматривает «приостановки» участия в нем. Он либо действует, либо не действует – и третьего не дано. И Россия волевым решением идет на денонсацию, не задумываясь о последствиях. А теперь российский МИД и администрация президента РФ пытаются в оперативном порядке найти какой-то выход из ситуации.

Пока у них вырисовывается такая картина – свое участие приостановили, но «собираются его придерживаться». То есть «неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ» и «участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 года». СНВ-III оставался едва ли не последним большим российско-американским соглашением о контроле над вооружениями, которое продолжало действовать. И его разрушение, пусть даже он в чем-то и был несовершенен, в частности, не предусматривал в нем участия Китая, Франции и Великобритании, означает сокрушительный удар по системе международной безопасности. Обязательства «придерживаться его положений», как и призыв к этому американцев – чушь полная. В вопросах, связанных с ядерным оружием, действует совершенно другая логика – тотального недоверия и ожидания от партнеров самого худшего. «Поскольку уведомления и инспекционная деятельность будут прекращены, проверить ничего никто не сможет. Плюс будет большое политическое напряжение – ведь мы не знаем, что в России происходит, значит, возможно, они там делают что-то ужасное», так думают американцы. И хотел бы заметить, что в России думают точно так же.