Ядерный удар стал реальной угрозой главная тема
Вечером во вторник, 21 февраля, стало известно, что Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Это соглашение с США оставалось последним документом, ограничивавшим ядерные арсеналы двух стран и одной из немногих сфер, где Москва и Вашингтон продолжали сотрудничество. Договор этот был в свое время ратифицирован российским парламентом — значит, потребуется утвердить и прекращение его действия. Вот только тогда в справке к законопроекту говорилось, что продление договора отвечает национальным интересам России – теперь президент России считает, что нет.
Парадокс заключается в том, что этот договор не предусматривает «приостановки» участия в нем. Он либо действует, либо не действует – и третьего не дано. И Россия волевым решением идет на денонсацию, не задумываясь о последствиях. А теперь российский МИД и администрация президента РФ пытаются в оперативном порядке найти какой-то выход из ситуации.
Пока у них вырисовывается такая картина – свое участие приостановили, но «собираются его придерживаться». То есть «неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ» и «участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 года».
СНВ-III оставался едва ли не последним большим российско-американским соглашением о контроле над вооружениями, которое продолжало действовать. И его разрушение, пусть даже он в чем-то и был несовершенен, в частности, не предусматривал в нем участия Китая, Франции и Великобритании, означает сокрушительный удар по системе международной безопасности.
Обязательства «придерживаться его положений», как и призыв к этому американцев – чушь полная. В вопросах, связанных с ядерным оружием, действует совершенно другая логика – тотального недоверия и ожидания от партнеров самого худшего.
«Поскольку уведомления и инспекционная деятельность будут прекращены, проверить ничего никто не сможет. Плюс будет большое политическое напряжение – ведь мы не знаем, что в России происходит, значит, возможно, они там делают что-то ужасное», так думают американцы. И хотел бы заметить, что в России думают точно так же.
К тому же никто иной, как сам Кремль регулярно подает Штатам поводы для беспокойства и подозрений. Сам же Владимир Путин заявляет, что Россия «разрабатывает ядерное оружие на новых физических принципах и не имеющее аналогов в мире». А вчера в своем выступлении он сказал буквально следующее: «Неделю назад, например, мною подписан Указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Они и туда собираются сунуть свой нос? И думают, что так просто мы их туда пускать будем просто так?»
Сталкиваясь с такой риторикой, американцы предпочитают перебдеть, что надежнее, чем недобдеть. Кстати, буквально за сутки до приезда Байдена в Киев Россия провела неудачные испытания ракеты «Сармат», способной нести несколько ядерных боеголовок. Но нет никаких гарантий, что следующие не станут более удачными, а значит, угроза для мира возрастет.
Ядерные силы – оружие последнего аргумента. И именно предсказуемость в вопросах использования и применения этого аргумента дает хоть какие-то гарантии от нападения. Своим решением приостановить участие в СНВ-III Россия эти гарантии обнуляет. Что ставит мир перед новой реальностью, в которой ядерный удар становится реальной угрозой. И теперь нам остается ждать ответных шагов Запада на этом направлении.