В Азербайджане учительницу оштрафовали за избиение директора школы

Нуруева в суде виновной себя не признала и обвинила Наджафова в том, что он якобы предложил ей стать сообщницей в противозаконных делах, а когда она отказалась, то вытолкала его за дверь, после чего обратилась в полицию.

Наджафов в свою очередь рассказал, что был недоволен результатами диагностического оценивания Нуруевой. На этой почве якобы возник конфликт, в ходе которого сама преподаватель, ее супруг и мать применили к нему физическую силу. Директор заявил, что не помирился с Нуруевой и требует от суда наказать ее.

Бардинский районный суд признал Айтен Нуруеву виновной по статье 157 Кодекса об административных проступках и оштрафовал ее на 300 манатов.