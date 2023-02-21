Полиция Албании совместно с другими правоохранительными органами этой страны остановила в порту Дуррес судно, вышедшее из Азербайджана 21 февраля и перевозившее на борту российскую нефть. В результате операции были арестованы 22 члена экипажа. Сообщается, что объем изъятой на судне нефти составил 22 500 тонн. Ее рыночная стоимость равна 40 миллионам евро.

Корабль ходил под флагом Либерии, но какой судоходной компании он принадлежал, не уточняется. Члены экипажа утверждали, что нефть на борту была загружена с другого судна в греческом порту Каламат. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы убедить албанские власти. Албания присоединилась к санкциям Евросоюза против Москвы, которые запрещают транспортировку российской нефти танкерами в европейские порты.