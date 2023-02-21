Bakcell объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте

С более чем 30-летним профессиональным опытом в телекоммуникационной отрасли Клаус Мюллер занимал руководящие позиции и должности члена правления в крупнейших телекоммуникационных компаниях Европы. Он хорошо известен благодаря опыту реализации крупномасштабных программ трансформации и стратегии, работая в ведущих телекоммуникационных компаниях таких стран, как Германия, США, Венгрия, Азербайджан и др. Клаус Мюллер является доктором экономических наук, изучал экономику, стратегическое управление и бизнес-администрирование в Германии, Испании и США.

«Сегодня для телекоммуникационной отрасли очень важно уметь быстро реагировать на происходящие изменения, понимать современные потребности абонентов и предлагать инновационные решения. Bakcell занимает лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке Азербайджана, чему способствуют высокие скорости мобильного интернета, обширное покрытие сети, а также уровень удовлетворенности абонентов. Я очень рад присоединиться к Bakcell, и вместе с командой мы будем работать над дальнейшим укреплением рыночных позиций и технологических преимуществ компании и реализацией инновационных цифровых проектов», — сказал Клаус Мюллер.

Отметим, что с 2019 года компанией Bakcell руководил Райнер Ратгебер, который внес свой вклад в успешную работу компании. За время его руководства компания еще больше укрепила свою позицию на телекоммуникационном рынке Азербайджана.

Также главный финансовый директор группы NEQSOL Holding и глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмедзаде стал членом совета директоров компании Bakcell. Имран Ахмедзаде имеет 20-летний опыт работы в банковской, энергетической, телекоммуникационной и строительной отраслях. В 2013 году он присоединился к Nobel Energy, входящей в состав NEQSOL Holding, в качестве главного директора по казначейству. В 2017 году Имран Ахмедзаде был назначен заместителем финансового директора, а в 2018 году - главным финансовым директором NEQSOL Holding. Он также является членом Совета директоров Vodafone Украина, Nobel Energy, Norm и других компаний холдинга. Имран Ахмедзаде - выпускник Гарвардской школы бизнеса.