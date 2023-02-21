Пекин стремится наладить отношения с Европой и пытается «держать дистанцию» с Москвой, пишет газета The New York Times (NYT) на основе мнений аналитиков. В частности, издание упоминает недавнее турне по Европе главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, главной целью которого было «привлечь европейские страны, чтобы срочно возродить свою экономику и найти точки соприкосновения».

Опрошенные NYT аналитики отмечают, что Ван И также отказался напрямую поддерживать Москву, отметив, что «Китай не хочет, чтобы кризис затянулся и обострился».

В то же время издание подчеркивает, что США оказывают на Пекин «серьезное давление», несмотря на попытки китайской стороны «наладить диалог». По мнению аналитиков, после почти двух лет «прохладных отношений», срыва крупной инвестиционной сделки и войны в Украине «европейские лидеры надеялись услышать, что Китай смягчит свой тон и продемонстрирует готовность еще больше увеличить дистанцию между собой и Москвой». Вместо этого Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене «резко разжег словесную войну» с Соединенными Штатами из-за инцидента с воздушным шаром-шпионом, назвав реакцию Вашингтона «абсурдной и истеричной», говорится в статье.

Тем не менее Китай критикует только США, стараясь при этом «апеллировать к чувству автономии Европы». Аналитики допускают, что нежелание напрямую поддерживать Москву связано с намерением Пекина возродить торговые связи с ЕС.