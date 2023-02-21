Британский госминистр обсуждает в Баку безопасность на Каспии

Государственный министр иностранных дел по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти находится с визитом в Азербайджане.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter, что Лео Докерти и первый заместитель начальника береговой охраны Государственной пограничной службы Ряшад Садыгов обсудили вопросы безопасности на Каспии.

«Вместе с Лео Докерти встретились с первым заместителем начальника береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-лейтенантом Ряшадом Садыговым. Обсудили вопросы безопасности на Каспийском море, другие проекты двустороннего сотрудничества», - отмечается в публикации.