Британский госминистр обсуждает в Баку безопасность на Каспии
Государственный министр иностранных дел по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти находится с визитом в Азербайджане.
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter, что Лео Докерти и первый заместитель начальника береговой охраны Государственной пограничной службы Ряшад Садыгов обсудили вопросы безопасности на Каспии.
«Вместе с Лео Докерти встретились с первым заместителем начальника береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-лейтенантом Ряшадом Садыговым. Обсудили вопросы безопасности на Каспийском море, другие проекты двустороннего сотрудничества», - отмечается в публикации.
Biz @LeoDochertyUK Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin rəisinin birinci müavini, general-leytenant Rəşad Sadıqov ilə görüşdük.— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) February 22, 2023
Xəzər dənizində təhlükəsizlik məsələləri və digər ikitərəfli əməkdaşlıq layihələrimizi müzakirə etdik.🇬🇧🤝🇦🇿 pic.twitter.com/4XDSRdBMRU
Докерти также провел встречу с местными экспертами по разминированию.
«Борьба с минами - очень важная часть нашего сотрудничества с Азербайджаном. Именно поэтому мы встретились с экспертами по разминированию во время визита Лео Докерти. Обсудили важность борьбы с минами и поддержку Азербайджана Великобританией в этой области», - говорится в публикации Олд в Twitter.
Minalarla mübarizə Azərbaycanla əməkdaşlığımızın çox vacib hissəsidir.— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) February 22, 2023
🇦🇿🤝🇬🇧
Məhz buna görə @LeoDochertyUK səfəri zamanı minatəmizləmə üzrə ekspertlər ilə görüşdük. Minalarla mübarizənin əhəmiyyəti və bu sahədə Böyük Britaniyanın Azərbaycana dəstəyini müzakirə etdik. pic.twitter.com/dl9Fm4wnTK