Британский госминистр обсуждает в Баку безопасность на Каспии

Государственный министр иностранных дел по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти находится с визитом в Азербайджане. 

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter, что Лео Докерти и первый заместитель начальника береговой охраны Государственной пограничной службы Ряшад Садыгов обсудили вопросы безопасности на Каспии.

«Вместе с Лео Докерти встретились с первым заместителем начальника береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-лейтенантом Ряшадом Садыговым. Обсудили вопросы безопасности на Каспийском море, другие проекты двустороннего сотрудничества», - отмечается в публикации.

Докерти также провел встречу с местными экспертами по разминированию.

«Борьба с минами - очень важная часть нашего сотрудничества с Азербайджаном. Именно поэтому мы встретились с экспертами по разминированию во время визита Лео Докерти. Обсудили важность борьбы с минами и поддержку Азербайджана Великобританией в этой области», - говорится в публикации Олд в Twitter.