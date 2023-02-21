Выдержат ли новостройки в Баку землетрясение? Жаркая дискуссия. Круглый стол haqqin.az c AS Group

Ведущий Круглого стола: Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:01

После того, как мощные подземные толчки потрясли Турцию, тема сейсмоустойчивости зданий в условиях землетрясений вновь обрела актуальность. Сейчас она является предметом дискуссий специалистов-сейсмологов и представителей профильных госструктур самых разных стран, в том числе, и Азербайджана. Как известно, территория, на которой расположен Баку, считается сейсмически активной зоной, где, по мнению специалистов, возможны землетрясения магнитудой 8-9 баллов. Достаточно вспомнить, что в 2000-х годах землетрясение средней силы привело к серьезному повреждению ряда зданий в азербайджанской столице. Затем в Баку наступила пора строительного бума, в столице началось массовое возведение новых многоэтажных зданий, и этот процесс продолжается по сей день. Но и тогда, и сегодня единого мнения по вопросам, связанным с устойчивостью многоэтажных зданий при подземных толчках, не было. И если представители государственных органов настаивают, что многоэтажные здания способны выдержать землетрясения высокой магнитуды, поскольку строились они под серьезным контролем, то специалисты, непосредственно знакомые со сферой строительства, настроены далеко не столь оптимистично. С их точки зрения, наибольшие опасения вызывают здания, возведенные небольшими строительными компаниями, которые начали работать на строительном рынке Баку с середины 2000-х годов, не имея при этом опыта.

Учитывая чрезвычайную актуальность данного вопроса, редакция haqqin.az, решила организовать круглый стол со специалистами группы компаний AS Group Investment, много лет работающими в строительном секторе Азербайджана и реализовавшими ряд крупные проектов в стране и за рубежом. В ходе дискуссии, в которой приняли участие главный архитектор AS Group Investment Рашад Мехтиев и турецкий специалист Синан Эмре Карабулу, заместитель директора концерна AS İnşaat, были определены основные факторы, влияющие на сейсмостойкость зданий, а также обсужден ряд вопросов, связанных применением в Азербайджане строительных норм. Понятно также, что особое внимание было уделено разрушительным последствиям недавних землетрясений в Турции. Рашад Мехтиев утверждает, что причина произошедшей в Турции катастрофы во многом связана с недочетами в строительстве. По его словам, предварительный анализ последствий землетрясения показал, что жилые дома, построенные по заказу Государственного агентства Турции по строительству социального жилья (TOKİ), практически, не пострадали. «Эти здания были возведены на основе туннельно-опалубочной технологии, - отметил Мехтиев. – TOKI построила 130 тысяч домов и почти ни одно из них не пострадало. Это в очередной раз доказывает, сколь надежна с точки зрения сейсмостойкости туннельно-опалубочной технология строительства». При этом эксперт отметил, что причиной массовых разрушений в Турции стали также продолжительность афтершоков и два мощных подземных толчка одинаковой силы, последовавших один за другим.

На что Синан Эмре Карабулу возразил, что сами по себе землетрясения людей не убивают, и виной гибели десятков тысяч граждан Турции стало грубое нарушение строительных норм. «В данном случае следует говорить о целом наборе причин, таких, как неправильный выбор материалов, используемых при строительстве, грубые нарушения строительных норм подрядными организациями, которые были допущены при проектировании и строительстве, а также о других факторах, - считает турецкий эксперт. - То есть, речь идет о совокупности причин, связанных друг с другом в единую цепь. Если бы можно было устранить хотя бы одно из звеньев этой цепи, мы бы не столкнулись со столь трагическими последствиями землетрясения». Что такое туннельно-опалубочная технология? По словам Синана Эмре Карабулута, применение этой прогрессивной технологии начинается с закладки фундамента здания в виде цельной бетонной плиты. В процессе возведении перекрытий вместо железобетонных колонн устанавливаются специальные, напоминающие тоннель, конструкции, а в перегородках между ними и в пространстве над опалубкой размещают сборные стальные конструкции. После соединения этих конструкций и пропуска пластиковых труб для электрических кабелей, через пространства перегородок одновременно производится бетонирование всего пола и перегородок. Спустя определенное время туннельные опалубки снимаются и используются при строительстве следующего этажа. В зависимости от марки используемого бетона и климатических условий, этот этап строительства может занимать до двух суток. Карабулут отмечает, что по тоннельной технологии он строил здания во многих странах мира и на собственном опыте знает, насколько она повышает сейсмостойкость зданий. «Особенность этой технологии в том, что вес здания приходится не на железобетонные колонны - нагрузка равномерно распределяется на все перегородки, то есть, здание напоминает монолитную бетонную конструкцию, - указывает эксперт. - Самая слабая часть зданий, построенных на колоннах, приходится на ту его часть, где эти колонны соединяются с верхним этажом. Поскольку колонны бетонируются отдельно, то после того, как они подсыхают, на них заливается бетон следующего этапа. В результате места соединения колонн и потолочной поверхности не монолитны, и это - одна из основных причин обрушения зданий при землетрясении». Следует отметить, что в мире и, в частности в Японии, где ежегодно происходят тысячи землетрясений, при строительстве зданий используются также специальные подушки и сейсмоизоляторы. По словам турецкого эксперта, эта технология используется, в основном, при строительстве крупных больниц и других общественных зданий. Что же касается строительства жилых домов, то здесь ее стараются не применять из-за дороговизны.

«Впрочем, лично я не уверен, что специальные подушки и сейсмоизоляторы так же надежны, как туннельно-опалубочная технология», - добавил Карабулут В свою очередь, Рашад Мехтиев рассказал о еще одном преимуществе тоннельной технологии: «Она позволяет вести строительство намного быстрее, а также требует в два раза меньше рабочей силы». Применяется ли эта технология в Азербайджане? И если нет, то почему? Из беседы со специалистами выяснилось, что в Азербайджане тоннельная технология не применяется, поскольку она не предусмотрена строительными нормами страны. Отметим, что правовое регулирование строительства в Азербайджане осуществляется на основе «Градостроительного и строительного кодекса», принятого в 2013 году. Проектирование, разрешение на строительство и контроль за ходом строительства в стране также осуществляется на основании нормативно-правовых и нормативно-технических документов, принятых в соответствии с «Градостроительным и строительным кодексом». Контроль за процессом осуществляет МЧС. «Здесь важно уточнить, что в Азербайджане нормативно-правовые и технические документы (ГОСТ) в области строительства основаны на еще советских стандартах, - уточнил Рашад Мехтиев. – А это значит, что современные технологии строительства, в том числе, с применением тоннельной технологии, в них не отражены. Убежден, что после землетрясения в Турции необходимо предпринять безотлагательные шаги по адаптации правил в сфере строительства в Азербайджане к передовой практике. Чиновники, ответственные за данную сферу, а также представители соответствующих госструктур могут посетить район землетрясения и убедиться, что здания, построенные на основе туннельно-формовой технологии, остались в целости, несмотря на подземные толчки силой более семи баллов по шкале Рихтера». Главный архитектор добавляет, что адаптация строительных норм Азербайджана к современным стандартам создаст необходимые правовые основания для применения туннельно-формовочной технологии. «Эта адаптация необходима также, поскольку восстановление Карабаха и строительство новых городов являются основными задачами, стоящими перед Азербайджаном, - подчеркнул Мехтиев. - Туннельно-опалубочная технология позволит ускорить восстановительные работы и в конечном итоге вернуть сотни тысяч вынужденных переселенцев в свои дома».

По словам эксперта, еще одно преимущество этой технологии заключается в том, что туннельные формы, используемые в одном проекте, могут быть адаптированы для следующего строительства, то есть, использоваться сотни раз. «Однако есть одна важная особенность применения этой технологии, которую нельзя не учитывать, - уточнил Карабулут. – В отдельных проектах применение туннельных опалубок считается экономически невыгодным. Но при строительстве комплексов, состоящих из нескольких зданий, особенно, если эти проекты выполняются по государственному заказу, данная технология повышает долговечность зданий и позволяет существенно сэкономить бюджетные расходы. Использование туннельно-формовочной технологии экономически оправдано, когда строящийся комплекс включает в себя не менее 500-1000 квартир». Есть ли у AS Group İnvestment опыт работы с туннельно-опалубочной технологией? Компания реализовала множество масштабных инфраструктурных проектов в Азербайджане, в том числе, построила «Renesance Palace», один из наиболее престижных жилых комплексов в Баку, а также осуществила строительство села Агалы в Зангилане на основе концепции «умного села». Помимо этого, AS Group İnvestment имеет опыт строительства по туннельной технологии в Грузии. «Благодаря этой технологии, мы всего за два года смогли завершить огромный комплекс из 3.600 квартир в Тбилиси, — подчеркивает Мехтиев, пояснив, что в то время нормативно-техническая и правовая база строительных норм в Грузии, как и в Азербайджане, базировалась на советских стандартах. - Но мы смогли убедить грузин в преимуществах туннельной технологии, и они открыли нам путь к строительству на ее основе. А позже Грузия адаптировала свою нормативно-правовую базу под нормы США». Есть ли недостатки у технологии туннельной формы? На этот вопрос эксперты AS Group İnvestment отвечают утвердительно. В частности, это касается вопросов звуковой и тепловой изоляции зданий. Но, по их мнению, эти проблемы легко решаются и, в конечном итоге, позитивные стороны технологии в целом значительно перевешивают негативные. По мнению Мехтиева, еще одним недостатком можно считать тот факт, что эта технология несколько ограничивает творческое пространство для архитекторов. «Но учитывая, что она позволяет строить и быстрее, и надежнее, с этим минусом вполне можно примириться», - считает эксперт.