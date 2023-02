Выдержат ли новостройки в Баку землетрясение? Жаркая дискуссия. Круглый стол haqqin.az c AS Group

Учитывая чрезвычайную актуальность данного вопроса, редакция haqqin.az, решила организовать круглый стол со специалистами группы компаний AS Group Investment, много лет работающими в строительном секторе Азербайджана и реализовавшими ряд крупные проектов в стране и за рубежом. В ходе дискуссии, в которой приняли участие главный архитектор AS Group Investment Рашад Мехтиев и турецкий специалист Синан Эмре Карабулу, заместитель директора концерна AS İnşaat, были определены основные факторы, влияющие на сейсмостойкость зданий, а также обсужден ряд вопросов, связанных применением в Азербайджане строительных норм.

Понятно также, что особое внимание было уделено разрушительным последствиям недавних землетрясений в Турции.

Рашад Мехтиев утверждает, что причина произошедшей в Турции катастрофы во многом связана с недочетами в строительстве. По его словам, предварительный анализ последствий землетрясения показал, что жилые дома, построенные по заказу Государственного агентства Турции по строительству социального жилья (TOKİ), практически, не пострадали.

«Эти здания были возведены на основе туннельно-опалубочной технологии, - отметил Мехтиев. – TOKI построила 130 тысяч домов и почти ни одно из них не пострадало. Это в очередной раз доказывает, сколь надежна с точки зрения сейсмостойкости туннельно-опалубочной технология строительства».

При этом эксперт отметил, что причиной массовых разрушений в Турции стали также продолжительность афтершоков и два мощных подземных толчка одинаковой силы, последовавших один за другим.