Мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям, направленные в Турцию по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для поддержки усилий по ликвидации последствий сильных землетрясений, продолжают осуществлять деятельность в наиболее пострадавшей от стихийного бедствия провинции Кахраманмараш.

Как говорится в сообщении МЧС, за минувшие дни в госпиталях были оказаны высококачественные медицинские услуги 1 364 пострадавшим, в том числе 260 детям.

Мобильные полевые госпитали, обладающие всеми необходимыми возможностями обследования и лечения, продолжают свою деятельность в режиме «24/7».