Фото азербайджанских мостокрадов обновлено 15:06
Вот эти «бравые ребята» додумались разобрать и похитить мост из металлических конструкций, соединяющий два села Гёйгёльского и Геранбойского районов.
На допросе они сознались, что разобрали мост с целью продажи.
* * * 13:16
В Азербайджане разобрали и похитили мост из металлических конструкций, соединяющий село Чайлы Гёйгёльского района и село Йолгулулар Геранбойского района.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, информация об этом поступила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в совершении преступления жителей Шамкирского района Илькина Кямалзаде, Хаяла Алиева, Эльгюна Мамедова и жителя Геранбойского района Шюкюра Бабаева.
На предварительном допросе задержанные сознались, что разобрали мост с целью продажи.
Расследование по факту продолжается.