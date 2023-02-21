Разведка Украины прогнозирует скорый перелом в войне

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ожидаемое большое наступление России уже продолжается, но оно очень низкого качества. Буданов сказал об этом в интервью Forbes, отметив, что у россиян есть "стратегическая задача" - до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать", - считает Буданов, его заявления приводят украинские СМИ.

По словам Буданова, с середины и до конца весны на фронте ожидаются решающие бои, которые могут стать переломным моментом в войне.

В то же время представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии Associated Press заявил, что активизация российских войск началась еще в начале февраля. "После выхода из Херсона россияне сделали перегруппировку, на которую ушло 2 месяца. Реальные наступательные действия со стороны РФ начались с начала февраля: минимум 4-5 направлений, где начались активные боевые действия. Ожидать можно все что угодно — и ракетных ударов, и других провокационных действий, однако украинские силы обороны к этому готовы", - сказал Скибицкий, добавив, что очень многое будет зависеть от того, какие будут следующие месяцы.