В Баку ожидается снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 февраля.

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Со второй половины дня ожидаются осадки, которые к ночи в некоторых местах перейдут в мокрый снег.

Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, к вечеру временами с порывами.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, в первой половине дня - до 8° тепла, к вечеру - 0-3° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.