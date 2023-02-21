В Баку ожидается снег
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 февраля.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.
Со второй половины дня ожидаются осадки, которые к ночи в некоторых местах перейдут в мокрый снег.
Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, к вечеру временами с порывами.
Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, в первой половине дня - до 8° тепла, к вечеру - 0-3° тепла.
Атмосферное давление повысится с 760 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.
Ночью и утром, в основном в северных и западных районах Азербайджана, а к вечеру - в большинстве районов, временами ожидаются осадки, мокрый снег, снег, местами интенсивного характера, возможен туман.
Прогнозируется западный ветер, местами с порывами.
Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем - 8-13° тепла, в горах 7-12°, днем - 0-3° тепла.