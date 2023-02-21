Мадат Гулиев проводит встречи на İDEX-2023 ФОТО
В столице ОАЭ Абу-Даби продолжается Международная оборонная выставка и конференция İDEX-2023, в которой принимает участие и делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана.
В рамках выставки министр оборонной промышленности Мадат Гулиев сегодня встретился с заместителем министра промышленности и развития инфраструктуры Казахстана Азаматом Бейсбековым.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии связей между Баку и Астаной в военно-технической сфере, развитии дальнейшего сотрудничества.
Затем Гулиев провел встречу с главой ООО Calidus из ОАЭ Фариджем Мохаммадом. На встрече были обсуждены перспективы взаимного военно-технического сотрудничества.
Обе встречи прошли конструктивно и в атмосфере взаимопонимания.
Отметим, что IDEX-2023 продолжит свою работу до 24 февраля.