14:27

В столице ОАЭ Абу-Даби продолжается Международная оборонная выставка и конференция İDEX-2023, в которой принимает участие и делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана. В рамках выставки министр оборонной промышленности Мадат Гулиев сегодня встретился с заместителем министра промышленности и развития инфраструктуры Казахстана Азаматом Бейсбековым.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии связей между Баку и Астаной в военно-технической сфере, развитии дальнейшего сотрудничества. Затем Гулиев провел встречу с главой ООО Calidus из ОАЭ Фариджем Мохаммадом. На встрече были обсуждены перспективы взаимного военно-технического сотрудничества.