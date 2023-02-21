Талибы публично высекли плетьми более 20 человек

Об этом сообщила афганская газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.

Сторонники движения «Талибан» публично высекли плетьми 23 человека, в том числе 9 женщин, в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана.

По их данным, обвиняемые были наказаны на территории футбольного стадиона за прелюбодеяние, добрачные связи, измену, побег из дома и азартные игры.

2 февраля сторонники «Талибана» высекли плетьми 16 жителей южной провинции Гильменд. Их обвинили в краже, прелюбодеянии и административных правонарушениях. Каждый из обвиняемых получил от 30 до 39 ударов плетьми.