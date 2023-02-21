Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 14:23

Из послания Владимира Путина Федеральному собранию россияне могли узнать, что он очень доволен всем происходящим и очень хотел бы, чтобы это чувство глубокого удовлетворения разделили с ним все соотечественники. Нет, даже не так: он уверен, что они его разделяют. А кто не разделяет, те национал-предатели, но таких совсем мало, народ един как никогда.

Прекрасно в России все. После начала войны, которую он, конечно же, так не называет, к огорчению турбопатриотов продолжая величать «СВО», открылись удивительные перспективы развития собственной промышленности и науки без зависимости от западных технологий и компонентов. Суверенитет цветет пышным цветом, бизнес устремляется на новые рынки. Россия, которую Путин величает «особой цивилизацией», нашла, наконец, себя. В результате поразительно, но безработица оказалась на исторических минимумах, и экономика вот-вот рванет на новый виток развития. У всех все будет хорошо. Денег дадут пенсионерам и бизнесменам, инвестиционные проекты и регионы получат государственную поддержку, перед ветеранами СВО, их вдовами и сиротами откроются сказочные перспективы. Непременно улучшатся стандарты ЖКХ, за использование отечественных инноваций будут щедро доплачивать. Платить будут всем, за все, и много. Президент России явно не хочет расставаться с образом страны, в которую полноводной рекой течет валюта за проданные за рубежом национальные богатства, и любую проблему можно решить, кинув в ее сторону энное количество миллионов и миллиардов. Санкции? Да какие санкции, президенту доложили, что Россия справилась. Вот Михаил Владимирович Мишустин, которого Путин во время речи пару раз назвал Михаилом Ивановичем, и докладывал. Какая разница, Иванович, Владимирович, главное же, что хорошо!