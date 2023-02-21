Путину хорошо главная тема
Из послания Владимира Путина Федеральному собранию россияне могли узнать, что он очень доволен всем происходящим и очень хотел бы, чтобы это чувство глубокого удовлетворения разделили с ним все соотечественники. Нет, даже не так: он уверен, что они его разделяют. А кто не разделяет, те национал-предатели, но таких совсем мало, народ един как никогда.
Прекрасно в России все. После начала войны, которую он, конечно же, так не называет, к огорчению турбопатриотов продолжая величать «СВО», открылись удивительные перспективы развития собственной промышленности и науки без зависимости от западных технологий и компонентов. Суверенитет цветет пышным цветом, бизнес устремляется на новые рынки. Россия, которую Путин величает «особой цивилизацией», нашла, наконец, себя. В результате поразительно, но безработица оказалась на исторических минимумах, и экономика вот-вот рванет на новый виток развития.
У всех все будет хорошо. Денег дадут пенсионерам и бизнесменам, инвестиционные проекты и регионы получат государственную поддержку, перед ветеранами СВО, их вдовами и сиротами откроются сказочные перспективы. Непременно улучшатся стандарты ЖКХ, за использование отечественных инноваций будут щедро доплачивать. Платить будут всем, за все, и много.
Президент России явно не хочет расставаться с образом страны, в которую полноводной рекой течет валюта за проданные за рубежом национальные богатства, и любую проблему можно решить, кинув в ее сторону энное количество миллионов и миллиардов. Санкции? Да какие санкции, президенту доложили, что Россия справилась. Вот Михаил Владимирович Мишустин, которого Путин во время речи пару раз назвал Михаилом Ивановичем, и докладывал. Какая разница, Иванович, Владимирович, главное же, что хорошо!
На главный вопрос: когда и каким образом закончится война? – российский лидер не дает ответа. В конце концов, какая разница, когда, да и закончится ли вообще, если все так хорошо! Раз в полгода солдатам будут давать двухнедельный отпуск, а там – опять на полгода, выполнять священный долг. Ну ведь хорошо же? Все по плану.
В большинстве своем весьма немолодым и, судя по лицам, сильно утомленным жизнью людям в зале все настолько нравилось, что они находили в себе силы 53 раза за речь, которая длилась час сорок пять минут, аплодировать сидя и четыре раза стоя. Юношеской энергии, очевидным образом, взять негде, энтузиазм выходил натужный, но худо-бедно старались, и ладно. Правда, в зале не нашлось места генералам Герасимову и Суровикину, а также двум другим выдающимся кузнецам российских побед – Рамзану Кадырову и Евгению Пригожину. Последний сейчас нецензурно кроет первых за то, что его наемникам не дают боеприпасов, а порой и саперных лопаток. Понятно, что сводить их на одном мероприятии, пусть и в присутствии Верховного главнокомандующего, было бы небезопасно и чревато скандалом, потому решили не приглашать никого, чтобы не испортили благодать.
Джо Байден, который неожиданно накануне оказался в Киеве, а несколько часов после путинской речи в Москве выступил в Варшаве, и в украинской столице, и в польской сказал просто: «Путин ошибся». Многообещающая оценка для России и ее бессменного лидера.