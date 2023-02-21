Начинается суд над обвиняемыми в хищении денег учеными
Завершено предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана - ученого-историка Сабухи Гусейнова и его супруги Гюлюстан Исаевой.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азада Меджидова были уточнены анкетные данные обвиняемых. При этом адвокаты подсудимых подали ходатайства о возвращении уголовного дела на предварительное расследование. Сторона защиты считает, что выдвинутые обвинения основаны лишь на предположениях.
Супруги в период работы в институте жаловались на то, что в НАНА царит беззаконие, а средства, выделенные на проведение экспедиций, использовались не по назначению. По их жалобе была создана комиссия, проведена проверка, выявлены многочисленные нарушения закона. В жалобе указывалось, что на проведение экспедиций в 2016-2021 годах было выделено более 2 миллионов манатов из госбюджета и 800 тысяч манатов внебюджетных средств.
Сторона защиты утверждает, что руководство Института, обозленное этими жалобами, в свою очередь пожаловалось Главному управлению по борьбе с коррупцией при генпрокуроре на Гусейнова и Исаеву.
Подготовительное заседание суда перенесено на 1 марта.
Отметим, что ученый-историк Гусейнов и его супруга Исаева обвиняются в присвоении 92 тысяч манатов, выделенных на проведение исследований на освобожденных от оккупации территориях. В отношении Гусейнова и Исаевой возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (хищение в крупных размерах) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана. Арестованы они не были. Потерпевшим признали Институт археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана.