Начинается суд над обвиняемыми в хищении денег учеными

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азада Меджидова были уточнены анкетные данные обвиняемых. При этом адвокаты подсудимых подали ходатайства о возвращении уголовного дела на предварительное расследование. Сторона защиты считает, что выдвинутые обвинения основаны лишь на предположениях.

Супруги в период работы в институте жаловались на то, что в НАНА царит беззаконие, а средства, выделенные на проведение экспедиций, использовались не по назначению. По их жалобе была создана комиссия, проведена проверка, выявлены многочисленные нарушения закона. В жалобе указывалось, что на проведение экспедиций в 2016-2021 годах было выделено более 2 миллионов манатов из госбюджета и 800 тысяч манатов внебюджетных средств.

Сторона защиты утверждает, что руководство Института, обозленное этими жалобами, в свою очередь пожаловалось Главному управлению по борьбе с коррупцией при генпрокуроре на Гусейнова и Исаеву.

Подготовительное заседание суда перенесено на 1 марта.

Отметим, что ученый-историк Гусейнов и его супруга Исаева обвиняются в присвоении 92 тысяч манатов, выделенных на проведение исследований на освобожденных от оккупации территориях. В отношении Гусейнова и Исаевой возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (хищение в крупных размерах) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана. Арестованы они не были. Потерпевшим признали Институт археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана.