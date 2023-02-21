В Гахе выпало почти полметра снега
22 февраля в большинстве районов Азербайджана в основном было без осадков, но в некоторых горных местностях временами шел снег.
Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Высота снежного покрова в Гахе составила 46 см, в Агдере - 25 см, Дашкесане – 9 см, Грызе – 7 см, Халдане – 5 см, в Шахдаге - 3 см.
Северо-западный ветер временами достигал 26 м/с в Агдаме, 25 – в Гобустане, 24 – в Тертере, Нафталане, 23 – Дашкесане, 22 – Шеки, Мингячевире, Гейчае, 20 – в Зардабе, Габале, 18 – в Гяндже, Келвезе, Евлахе, Исмаиллы, 17 – в Сабирабаде, Шахдаге, Гахе, Алтыагадже, Губе, 16 – в Ярдымлы, Кедабеке, 25 м/с – в Баку и на Апшеронском полуострове.
По данным метеорологической станции «Нефтяные камни», высота волн на Каспии достигла 3,4 м.
21 февраля температура воздуха в Баку превысила климатическую норму на 2,3°, минимальная температура воздуха составила 2-6° тепла в Баку и на Апшеронском полуострове, 0-5° мороза - в Нахчыване, 8° мороза - в горных и 6° тепла - в равнинных районах.