В Гахе выпало почти полметра снега

22 февраля в большинстве районов Азербайджана в основном было без осадков, но в некоторых горных местностях временами шел снег.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Высота снежного покрова в Гахе составила 46 см, в Агдере - 25 см, Дашкесане – 9 см, Грызе – 7 см, Халдане – 5 см, в Шахдаге - 3 см.