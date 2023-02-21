У России заканчиваются иранские дроны

Одно из свидетельств этого – значительное сокращение атак с использованием дронов в последние десять дней. Однако пауза может быть связана с тем, что Россия копит запасы для будущих атак, поскольку большинство из запускаемых беспилотников уничтожают украинские средства ПВО, отмечает издание.

По словам одного из источников агентства, Москва ведет постоянную работу, чтобы получить новые партии беспилотников и иное вооружение от Ирана и других стран. В то же время страны G7 и ЕС стремятся сорвать поставки, ограничивая доступ России к любым западным компонентам, которые могут быть использованы в военных целях.

Россия начала закупать иранские дроны для атак на инфраструктурные объекты Украины в августе 2022 года. За первую партию из 160 беспилотников Shahed-136 и Mohajer-6 Москва заплатила Тегерану 140 млн евро наличными, отправив деньги самолетом, сообщал британский телеканал Sky News. При обстрелах инфраструктурных объектов Украины Россия маскировала иранские дроны-камикадзе Shahed-136 под собственные беспилотники «Герань-2». Москва отрицала закупки дронов у Ирана, но глава МИД Исламской Республики признался, что Тегеран поставил России небольшое количество беспилотников. Он утверждал, что Тегеран сделал это за несколько месяцев до начала войны в Украине.