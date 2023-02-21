На коронации Карла III будет представлена древнейшая реликвия монархов
Зрители церемонии коронации британского монарха Карла III впервые в истории увидят древнейший артефакт дома Виндзоров - серебряную коронационную ложку XIII века.
Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
Ранее правитель Великобритании никогда не показывал эту реликвию перед камерой. В 1953 году на церемонии коронации во время помазания Елизавету II по традиции закрывал золотистый балдахин, который не позволял увидеть реликвию. В этом году предполагается, что балдахин будет прозрачным.
Впервые этот артефакт упоминается в хрониках в 1349 году. В 1649 году во время революции в Англии ложку, в отличие от большинства сокровищ монархов, которые были переплавлены, продали частным лицам. Через несколько лет реликвию выкупили королевские слуги, и с 1661 года, когда на престол взошел Карл II, она стала неотъемлемым атрибутом помазания монарха на царствование. Ложка вместе с остальными королевскими сокровищами хранится в Тауэре.
Коронация Карла III должна состояться 6 мая.