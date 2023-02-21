AZAL запускает рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) открывает продажу билетов на рейсы из Гянджи в два города России - Москву и Санкт-Петербург, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться еженедельно.

Первый рейс авиакомпании по маршруту Баку – Москва – Гянджа – Москва - Баку будет выполнен 17 марта. AZAL будет летать по этому маршруту три раза в неделю – по понедельникам, пятницам и субботам.

С 19 марта авиакомпания приступит к выполнению полетов по направлению Баку - Санкт-Петербург – Гянджа - Санкт-Петербург - Баку с частотой раз в неделю - по воскресеньям.