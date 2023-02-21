AZAL запускает рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург
Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) открывает продажу билетов на рейсы из Гянджи в два города России - Москву и Санкт-Петербург, говорится в сообщении авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться еженедельно.
Первый рейс авиакомпании по маршруту Баку – Москва – Гянджа – Москва - Баку будет выполнен 17 марта. AZAL будет летать по этому маршруту три раза в неделю – по понедельникам, пятницам и субботам.
С 19 марта авиакомпания приступит к выполнению полетов по направлению Баку - Санкт-Петербург – Гянджа - Санкт-Петербург - Баку с частотой раз в неделю - по воскресеньям.
С июня в расписание полетов на обоих маршрутах добавится по одной частоте – по средам и четвергам соответственно.
Более подробно узнать о расписании полетов, а также забронировать авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az.
Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.