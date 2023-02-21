В Баку пыльный туман
Согласно информации автоматических станций, в Баку и на Апшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Как сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева, содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,6-3 раза.
Причиной этого является распространение под воздействием ветра пылевых масс, образовавшихся на верхней сухой поверхности почвы.
Ожидается, что пыльный туман, носящий локальный характер, сохранится в течение дня в зависимости от метеоусловий.