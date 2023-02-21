Дальнобойщик-доброволец из Азербайджана доставил в турецкую провинцию Малатья медикаменты и предметы медицинского назначения, собранные при поддержке госучреждений и граждан страны для нужд пострадавших от землетрясений в Турции.

Как сообщает агентство «Анадолу», водитель грузовика Эльдар Халилов на собственном транспортном средстве добровольно доставил собранную помощь в провинцию Малатья.

В связи с угрозой повреждения дорог в зонах бедствия Халилов проехал по Черноморскому маршруту и пересек границу Турции в провинции Трабзон. Он проехал около 2 тыс. километров за 48 часов, конечным пунктом стала провинция Малатья.

Халилов в беседе с «Анадолу» рассказал, что сам оплатил все расходы на дорогу.

Медикаменты и другие медицинские принадлежности передали в больницу Батталгази в Малатье.