Берлин высылает иранских дипломатов

Она отметила, что сразу после поступления информации о вердикте по делу Шармахда временный поверенный в делах Ирана в Берлине был вызван в МИД Германии.

Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Иранскому дипломату заявлено о недопустимости грубого нарушения прав граждан Германии. В качестве ответной меры мы объявили о высылке двух сотрудников посольства Ирана и потребовали от них покинуть страну в кратчайшие сроки. Призываем Иран отменить решение о высшей мере наказания и предоставить Шармахду возможность обжалования вердикта в соответствии с принципами верховенства права», - сказала Бербок.

Шармахд имеет двойное гражданство Ирана и ФРГ. В Иране он был приговорен к смертной казни по обвинению в причастности к базирующейся в США «антиправительственной организации», а также к организации терактов на территории Ирана.

По сообщению иранского информагентства Mizan, Шармахд является «лидером» группировки «Тондер» (или «Ассамблея Королевства Иран»), которая выступает против действующего режима в Иране.

Члены этой организации обвинялись Тегераном в вооруженных нападениях и диверсиях на территории Ирана, в том числе в теракте в городе Шираз, где 12 апреля 2008 года погибли 14, получили ранения 215 человек.

Министерство разведки Ирана объявило, что Джамшид Шармахд, проживавший в США с 2003 года, был схвачен за границей и доставлен в Иран в июле 2020 года.

Семья Шармахд заявила, что он был «похищен» в ОАЭ.