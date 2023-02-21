Советник посольства Китая в интервью haqqin.az: «Китай готов инвестировать в Карабах, но…»

По его словам, Китай заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном по самым разным направлениям экономики. «Наши инвесторы с удовольствием участвовали бы в проектах по восстановлению и развитию территорий в Карабах е», - подчеркнул, в частности, советник китайского посольства.

«Китай готов инвестировать в восстановление Карабах а, если такие предложения поступят от азербайджанской стороны», - заявил в интервью haqqin.az советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Азербайджане Ма Чи.

Следует отметить, что экономические отношения между Пекином и Баку динамично развиваются, и эта тенденция подтверждается статистикой. Так, в прошлом году рост азербайджано-китайского товарооборота составил 20 процентов. По данным, представленным посольством КНР в Азербайджане, в 2022 году двусторонний товарооборот достиг одного миллиарда 400 миллионов долларов. Характерно, что на долю энергоносителей в этом объеме приходится лишь около 15 процентов, остальные товары относятся к ненефтяной сфере.

В китайском экспорте в Азербайджан преобладают машины, техническое оборудование и пр. В поставках из Азербайджана в Китай отмечается рост продуктов аграрного комплекса - вина, натуральных соков и др.

Особую заинтересованность КНР вызывают широкие транспортно-логистические возможности Азербайджана. Так, советник Ма Чи отметил, что только в прошлом году контейнерные перевозки через Каспий в Азербайджан и далее в Европу выросли на 35 процентов.