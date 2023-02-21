Украина ввела санкции против всех российских банков

Согласно тексту документа на сайте парламента, санкции вводятся на 50 лет.

Соответствующий указ президента об утверждении принятого в тот же день решения СНБО «О применении секторальных специальных экономических и других ограничителей мер (санкций) к финансовым учреждениям РФ» внесен на утверждение Верховной Рады.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) и президент Украины Владимир Зеленский поддержали внесенные Национальным банком Украины (НБУ) предложения о применении секторальных санкций в отношении всех зарегистрированных или имеющих местонахождение в России банков, включая Центральный банк РФ, страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений.

Они включают 10 пунктов, в том числе: остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям РФ; запрет установления деловых отношений, в том числе корреспондентских; запрет совершения сделок и осуществления инвестиций в пользу финучреждений РФ.

В перечне также содержится запрет на покупку ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездного) ценных бумаг в пользу государства Украины.

Помимо того, в числе санкций остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений РФ, в том числе по перечислению дивидендов, процентов и других выплат по привлеченным в Украину активам, остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных средств), эмитированных финучреждениями РФ.

Указ также предполагает аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ, и ее участников, а также участника финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

«Запретить физическим и юридическим лицам проводить операции (совершать действия), приводящие к нарушению, избеганию введенных ограничений», - указано в документе.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций.