Путин на встрече с Ван И ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО
Отношения России и Китая выдержали давление на фоне меняющейся международной обстановки.
Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.
«На фоне сложной меняющейся международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, они развиваются очень стабильно», - сказал он.
Ван И также отметил, что отношения России и Китая «не направлены против третьих сторон и, конечно, не подвержены и не поддаются давлению третьих сторон».
«Поскольку у нас есть очень крепкий фундамент и со стороны экономики, и со стороны политики и культуры, у нас есть очень богатый опыт», - подчеркнул он.
*** 15:22
Отношения между Россией и Китаем развиваются поступательно и достигают новых рубежей.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И.
«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», - сказал он.
Путин отметил, что в начале беседы с Ван И хотел бы воспользоваться случаем и «передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу председателю КНР, товарищу Си Цзиньпину».