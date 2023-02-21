Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.

«На фоне сложной меняющейся международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, они развиваются очень стабильно», - сказал он.

Ван И также отметил, что отношения России и Китая «не направлены против третьих сторон и, конечно, не подвержены и не поддаются давлению третьих сторон».

«Поскольку у нас есть очень крепкий фундамент и со стороны экономики, и со стороны политики и культуры, у нас есть очень богатый опыт», - подчеркнул он.