Минобороны: Москва продолжит соблюдать ограничения ДСНВ
Россия продолжит соблюдение ограничений в рамках Договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в отношении количества носителей ядерных зарядов.
Об этом на заседании Совета Федерации заявил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин.
«Минобороны РФ активно отслеживает деятельность США по выполнению своих обязательств. Соответствующие меры принимаются, и они были озвучены президентом Российской Федерации по наращиванию потенциала сил ядерного сдерживания и по принятию на вооружение новых видов СНВ. Что касается уровней, которые были заявлены по количеству носителей ядерных зарядов, они также будут соблюдаться на период паузы в выполнении ДСНВ и, соответственно, процесс обменного уведомления в рамках соглашений 1988 года между СССР и США также налажен, он существует, он будет реализован в полном объеме», - подчеркнул Ильин.