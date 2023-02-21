Санду попросила Байдена увеличить финпомощь
Президент Молдовы Майя Санду попросила на встрече с президентом США Джо Байденом в Варшаве увеличить финансовую помощь переживающей энергетический кризис республике.
«Молдавский лидер воспользовалась встречей, чтобы проинформировать президента США о сложностях в связи с войной на границах и необходимости увеличения помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости страны», - информирует пресс-служба президента Молдовы.
Санду выразила благодарность США за помощь в преодолении энергетического кризиса, благодаря которой молдавское правительство смогло частично компенсировать малообеспеченным семьям подорожание цен на газ, электроэнергию и отопление жилья.
Глава Молдовы также отметила, что полагается на помощь американского правительства в процессе диверсификации поставок энергоресурсов и укрепления энергобезопасности республики.