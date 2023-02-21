Испания направит Украине танки Leopard
Правительство Испании собирается направить Украине 6 танков Leopard.
Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).
По ее словам, у Испании «есть машины Leopard 2A4, некоторые из них находились в Сарагосе и не использовались».
«Мы ремонтируем в данный момент 6 машин Leopard с возможностью в случае необходимости отремонтировать больше», - отметила глава ведомства.
Ранее глава ведомства сообщала, что в Испании будут проходить обучение управлению этими боевыми машинами украинские военные.