Пригожин снова пожаловался и показал фото убитых «вагнеровцев»
Основатель ЧВК «Вагнер» дал интервью одному из Telegram-каналов и опубликовал фотографию погибших за сутки «вагнеровцев».
По его словам, погибших могло быть в 5 раз меньше, если бы не «снарядный голод».
«Кто виноват в том, что они погибли? Виноваты те, кто должны были решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо Герасимовым, либо Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решение», - заявил Пригожин.
По его словам, причина в том, что ЧВК «Вагнер» «как бы не существует».
Также он показал список, в котором указано, сколько боеприпасов нужно ЧВК и сколько группировке пообещали дать.
«Пункт один, необходимо 105 000, дают 3 600. Пункт три, необходимо 7 600, а дают 600», - привел примеры Пригожин, заявив об «оборзевших гражданах», которые «наверху сидят».
На вопрос, уйдет ли ЧВК из Бахмута, Пригожин ответил: «Нет, не уйдем мы с Бахмута. Мы будем просто погибать в 2 раза больше, пока все не закончатся. А когда закончатся все «вагнеровцы», тогда, вероятнее всего, Шойгу с Герасимовым должны будут автоматы взять».