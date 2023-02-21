Пригожин снова пожаловался и показал фото убитых «вагнеровцев»

Основатель ЧВК «Вагнер» дал интервью одному из Telegram-каналов и опубликовал фотографию погибших за сутки «вагнеровцев».

По его словам, погибших могло быть в 5 раз меньше, если бы не «снарядный голод».

«Кто виноват в том, что они погибли? Виноваты те, кто должны были решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо Герасимовым, либо Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решение», - заявил Пригожин.

По его словам, причина в том, что ЧВК «Вагнер» «как бы не существует».