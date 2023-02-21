В Турции продолжаются аресты причастных к строительству обрушившихся зданий
По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 160 человек, сообщает Anadolu.
Решениями прокуратуры провинций, расположенных в зоне бедствия, после 6 февраля в целом задержаны 564 подозреваемых в причастности к строительству разрушенных построек.
Впоследствии 160 из них были арестованы, в отношении 175 назначен судебный контроль.
Кроме того, выдан ордер на арест 71 подозреваемого и задержание 61 человека.
Прокуратура также ведет расследования по фактам краж в зоне бедствия.