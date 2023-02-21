Евронест отклонил предложение Армении

В столице Молдовы Кишинёве завершилась 10-я сессия Парламентской ассамблеи Евронест. На сессии Милли Меджлис представляли 6 депутатов во главе с председателем парламентского комитета Таиром Миркишили, сообщили в отделе прессы и связей с общественностью азербайджанского парламента.

В итоговый документ 10-й сессии делегацией Армении были предложены изменения, которые включали такие призывы, как «открытие Лачинского коридора», «снятие блокады Нагорного Карабаха», «вывод азербайджанской армии с территории Армении», «активизация Минской группы ОБСЕ».

В результате усилий членов азербайджанской делегации, предпринятых в ходе двусторонних встреч, а также благодаря аргументам, приведенным в выступлениях на заседаниях комитетов и пленарных заседаниях, все предложения армянской делегации были отклонены представителями Ассамблеи.