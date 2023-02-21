Пригожин заявил о скором взятии «вагнеровцами» еще одного села под Бахмутом
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о скором взятии села Берховка в Бахмутской городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины.
«Погибшие «вагнера» не исчезают навсегда. Они укрепляют ряды живых. Как говорится, держим пальцы «крестиком», но парни двигаются вперед - сжимают клещи «бахмутской мясорубки», несмотря на все существующие проблемы. Думаю, в ближайшее время мы вас порадуем взятием Берховки. Бойцы ЧВК «Вагнер» идут вперед живыми и мертвыми», - приводит в Telegram-канале слова Пригожина его пресс-служба.
Село Берховка находится к северо-западу от Бахмута, недалеко от Парасковиевки, о взятии которой Пригожин сообщил 17 февраля. Позднее Минобороны России подтвердило заявление основателя ЧВК.