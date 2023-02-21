Национальная кулинарная команда Азербайджана завоевала первые медали на глобальном конкурсе шеф-поваров в Европе фото
Cформированная недавно Национальная кулинарная команда Азербайджана впервые приняла участие в престижном глобальном конкурсе шеф-поваров и, показав успешный результат, завоевала три бронзовые медали.
Азербайджанские повара сумели отличиться во всех категориях в первый день европейского полуфинала всемирного конкурса кулинарных обществ (Worldchefs).
Национальная кулинарная команда Азербайджана принимает участие в «Гран-при Европы 2023: глобальный конкурс поваров», проходящем в Римини (Италия) при поддержке Государственного агентства по туризму.
Азербайджанские повара выступают на конкурсе в четырех категориях.
Шеф-повар Сархан Мамедов и помощник шеф-повара Абдулла Абдуллаев получили бронзовую медаль в категории «Глобальный конкурс шеф-поваров», шеф-кондитер Гульнар Расулова и помощник Зинят Ахундова – в категории «Глобальный шеф-повар по кондитерскому делу», а шеф-повар Ниджат Бабаев и помощник Лейла Велиева - в категории «Глобальный веганский шеф-повар».
Эти победы позволили членам азербайджанской команды пройти в финальный этап «Всемирного конгресса поваров 2024», который пройдет в Сингапуре в следующем году.
В «Гран-при Европы 2023: глобальный конкурс поваров» принимают участие команды из Хорватии, Бельгии, Венгрии, Кипра, Румынии, Латвии, Германии, Сербии, Эстонии, Португалии, Словении, Испании, Люксембурга и других стран. На площадке мероприятия Государственным агентством по туризму был установлен информационный стенд на тему «Карабах, Шуша».
Заведующий сектором Управления гастрономическим туризмом Бюро по туризму Азербайджана Сакина Аскерова сообщает, что отбор членов национальной команды, соревнующихся за «Гран-при Европы 2023», проводился с помощью ассоциированного члена Worldchefs Ассоциации кулинарных профессионалов Азербайджана (ACSA) и выпускников школы кулинарных искусств Casa. В течение 2023 года члены Национальной кулинарной команды продемонстрируют свои навыки еще на нескольких международных соревнованиях.