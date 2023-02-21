Азербайджанские повара сумели отличиться во всех категориях в первый день европейского полуфинала всемирного конкурса кулинарных обществ (Worldchefs).

Cформированная недавно Национальная кулинарная команда Азербайджана впервые приняла участие в престижном глобальном конкурсе шеф-поваров и, показав успешный результат, завоевала три бронзовые медали.

Национальная кулинарная команда Азербайджана принимает участие в «Гран-при Европы 2023: глобальный конкурс поваров», проходящем в Римини (Италия) при поддержке Государственного агентства по туризму.

Шеф-повар Сархан Мамедов и помощник шеф-повара Абдулла Абдуллаев получили бронзовую медаль в категории «Глобальный конкурс шеф-поваров», шеф-кондитер Гульнар Расулова и помощник Зинят Ахундова – в категории «Глобальный шеф-повар по кондитерскому делу», а шеф-повар Ниджат Бабаев и помощник Лейла Велиева - в категории «Глобальный веганский шеф-повар».

Эти победы позволили членам азербайджанской команды пройти в финальный этап «Всемирного конгресса поваров 2024», который пройдет в Сингапуре в следующем году.

В «Гран-при Европы 2023: глобальный конкурс поваров» принимают участие команды из Хорватии, Бельгии, Венгрии, Кипра, Румынии, Латвии, Германии, Сербии, Эстонии, Португалии, Словении, Испании, Люксембурга и других стран. На площадке мероприятия Государственным агентством по туризму был установлен информационный стенд на тему «Карабах, Шуша».