Косачев: Документы России о статусе ядерного оружия не меняются

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Статус ядерного оружия определяется доктринальными документами России, они никак не меняются в связи с решением РФ о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Разумеется, статус российских стратегических сил, статус ядерного оружия определяется нашими доктринальными документами, и они никоим образом не меняются в связи с принятием решения Российской Федерацией о приостановлении действия этого договора», - сказал сенатор.

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании закон о приостановлении действия ДСНВ. Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент РФ.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.