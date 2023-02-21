Специалист Минздрава рассказал о проблемах с суставами

Каждый человек хоть пару раз в жизни сталкивается с болью в суставах. Об этом заявил заведующий отделением апластической и артроскопической хирургии суставов НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Низами Мамедов во время прямого эфира на официальной странице министерства в Instagram, сообщает haqqin.az.

«Причины болей в суставах разнообразны, они могут возникать из-за особенностей самого организма и патологий вне организма. Одной из основных причин боли в суставах является возрастной фактор», - рассказал Мамедов.

По словам специалиста, данному заболеванию наиболее подвержены лица старше 60 лет, пациенты с лишним весом, а также перенесшие травмы, страдающие ревматическими заболеваниями, патологиями суставов, грыжами коленных суставов. Некоторые заболевания, вызывающие боли в суставах, возникают из-за воспалительных патологий.

«Избыточный вес и возрастные факторы рассматриваются как основная причина. Потому что люди старше 60 лет, страдающие избыточным весом, часто испытывают боли в суставах, особенно в суставах нижних конечностей. Слишком большая нагрузка, неспособность нести лишний вес приводят к раннему появлению и более тяжелому проявлению заболеваний суставов», - сообщил Мамедов.

Врач также проинформировал о причинах возникновения и способах лечения отложения солей в коленных суставах – заболевании, известном как артроз: «Ежедневная двигательная активность также оказывает влияние на возникновение артроза. Например, у профессионалов, которые много приседают, работающих на коленях, также чаще встречается растяжение связок суставов за коленной чашечкой», - сказал он.

Врач ответил на вопросы о заболеваниях суставов и озвучил рекомендации.