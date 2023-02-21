«Как граждане второго сорта, чей язык запрещен в государственных учреждениях, иранские азербайджанцы стремятся к автономии от персидской тирании и считают Израиль союзником в своей борьбе против режима апартеида в Иране», - пишет автор.

Ахмед Хашеми, научный сотрудник Хадсоновского института США по Ирану, Азербайджану и Ближнему Востоку, считает азербайджанцев «ахиллесовой пятой» иранского режима и надеется на поддержку Израиля в их национально-освободительной борьбе.

Хашеми заявляет, что в регионе сформировался новый геополитический ландшафт после того, как Азербайджан освободил свои территории от оккупации в 2020 году. Страна теперь имеет общую границу с Ираном протяженностью 428 миль, что крайне нежелательно для режима в Тегеране.

«В то время как иранские беспилотники и ракеты сеют хаос в регионе и лишь немногие соседние страны защищены от прямых или опосредованных атак Ирана, клерикальный режим до сих пор избегал прямых военных конфликтов с Азербайджаном. Тегеран опасается, что любое военное противостояние с Баку спровоцирует иранских азербайджанцев и, конечно же, Турцию», - отмечает Хашеми.

Автор пишет, что тегеранский режим всегда считал иранских азербайджанцев угрозой для себя, а развитие и укрепление азербайджанского государства вызывали обеспокоенность иранских властей. Руководство Исламской Республики считает, что усиление Азербайджана путем освобождения его территорий от оккупации может иметь «негативные последствия» в пробуждении иранских азербайджанцев. Хашеми цитирует американского исследователя Бренду Шаффер и утверждает, что именно по этой причине в течение многих лет Иран был заинтересован в армянской оккупации азербайджанских территорий вдоль Аракса.

Кроме того, иранские азербайджанцы, в отличие от тегеранского режима, не считают Израиль своим врагом, наоборот, они готовы к сотрудничеству с Израилем для ослабления Ирана, - отмечает автор.

«Этот страх перед распадом страны удерживает иранский режим от нападения на своего северного соседа. Израиль знает об уязвимости Ирана и стремится использовать эти факторы в своих интересах», - отмечает автор.

Хашеми упоминает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов применить военную силу, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие. Но он отмечает, что как бы ни были плохи отношения Баку с Тегераном, правительство Азербайджана не позволит использовать свою территорию для авиаударов по южному соседу.

«Однако ситуация в регионе быстро меняется. Геополитические события, выраженные в победе Азербайджана в Карабахской войне в 2020 году, разрастании влияния Турции, ослаблении присутствия Ирана на фоне военно-политических поражений России в Украине, придали уверенность Баку в осуществлении самодостаточной суверенной политики. Попытки Тегерана завладеть ядерным оружием, географическое положение Азербайджана и десятки миллионов азербайджанцев в Иране делают эту страну незаменимым союзником США и Израиля против Тегерана», - пишет Хашеми.