Путин вспомнил «Отче наш» ОБНОВЛЕНО
Понятия «Родина» и «семья» в сердце россиян - это одно и то же.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках».
«Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал, - мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: отче – отец», - обратился президент с трибуны к зрителям.
«В этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы говорим: Родина-мать. Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина - это семья, в нашем сердце это одно и то же», - добавил Путин.
*** 17:23
Российскому народу нет равных, когда он един.
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в московских «Лужниках».
«Когда мы вместе - нам нет равных. За единство российского народа - ура!» - сказал он.
*** 17:11
Президент России Владимир Путин приехал на Большую спортивную арену олимпийского комплекса «Лужники», сообщают российские СМИ.
Здесь проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный участникам «специальной военной операции».
Участие в мероприятии принимают активисты молодежных и патриотических организаций.
Ожидается, что общее число гостей может составить до 200 тыс. человек.