Понятия «Родина» и «семья» в сердце россиян - это одно и то же.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках».

«Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал, - мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: отче – отец», - обратился президент с трибуны к зрителям.

«В этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы говорим: Родина-мать. Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина - это семья, в нашем сердце это одно и то же», - добавил Путин.

*** 17:23

Российскому народу нет равных, когда он един.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в московских «Лужниках».

«Когда мы вместе - нам нет равных. За единство российского народа - ура!» - сказал он.

*** 17:11

Президент России Владимир Путин приехал на Большую спортивную арену олимпийского комплекса «Лужники», сообщают российские СМИ.

Здесь проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный участникам «специальной военной операции».

Участие в мероприятии принимают активисты молодежных и патриотических организаций.

Ожидается, что общее число гостей может составить до 200 тыс. человек.