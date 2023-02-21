Захарова: Запад игнорирует негативные оценки Баку

Присутствие гражданской миссии ЕС в Армении имеет исключительно геополитическую подоплеку, а не реальную заинтересованность в урегулировании отношений на Южном Кавказе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Мы усматриваем в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку», - заявила Захарова.

Она добавила, что убеждена: ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении, включая переговоры вокруг мирного договора.