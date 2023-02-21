Киев заявил о наступлении, но сроки его – тайна
Киев готовит наступление, но когда это произойдет - тайна.
Об этом украинским СМИ сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
«Касаемо подготовки нашего наступления: мы готовим соответствующие силы для этого, но когда оно состоится - это тайна», - сказал Наев.
Накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сделал предположение, что решающие бои пройдут в период от середины весны до конца мая.