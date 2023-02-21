«Советник» Варданяна о возможности его ухода из Карабаха

Рубен Варданян не «уйдет в отставку», а в случае «освобождения от должности» не покинет Карабах, заявил «советник» Варданяна Месроп Аракелян.

«Эти разговоры - не новость. Как в январе, так и сейчас заявляю, что Рубен Варданян не собирается уходить в отставку, покидать Карабах, поскольку позиция Рубена Варданяна и нашей команды не определяется занимаемой должностью», - заявил Аракелян.

На вопрос, могут ли Варданяна «сместить с занимаемой должности», Аракелян ответил, что подобной информации у него нет, а вопрос по части назначения и освобождения от этого поста решает «президент» сепаратистов Араик Арутюнян.