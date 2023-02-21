«Мы всегда используем переговорный процесс до самой последней возможности. Дипломатия и возможности урегулирования для нас всегда в приоритете. В данном случае все возможности были испробованы и при этом исчерпаны. Для скорейшего мира нужна лишь политическая воля Запада и, соответственно, его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем», - сказала она.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Для скорейшего мира на Украине необходима политическая воля Запада и его «киевских подопечных».

Захарова подчеркнула, что Россия никогда, в отличие от Украины, не отказывалась от диалога и поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.

«И это наша неизменная позиция вне зависимости от того, с кем мы имеем дело: с союзниками, с друзьями, с партнерами, с государствами, которые не испытывают к нам доброжелательных чувств», - отметила дипломат.

Вместо этого, по словам Захаровой, звучат «самоубийственные для Запада» речи о том, что поставки вооружений будут продолжены.