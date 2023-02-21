Поездка приурочена к годовщине подписания декларации о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку. Документ был подписан президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в Москве 22 февраля 2022 года.

По ее словам, визит состоится 27-28 февраля.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджан с официальным визитом.

«Ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым, а также переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым», - сказала она.

Захарова отметила, что «в ходе диалога в Баку предполагается рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы».

«Особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана, Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года», - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.